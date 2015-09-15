أخبار عاجلة

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
بالصور.. العثور على 6 حمير مذبوحة بأسوان -
البترول: توقيع اتفاق مع العراق لتوريد 2 مليون برميل خام شهريا -
مؤتمر «إنقاذ نهر النيل» يوصي بوضع استراتيجية لوقف التعديات -
اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احمل فى حقيبتك عصير أو مشروب سكرى لإسعاف نفسك عند انخفاض السكر

Google+ Print
احمل فى حقيبتك عصير أو مشروب سكرى لإسعاف نفسك عند انخفاض السكر احمل فى حقيبتك عصير أو مشروب سكرى لإسعاف نفسك عند انخفاض السكر
لمريض السكر وضع خاص عند ذهابه إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج حيث أنه سيقوم ببذل مجهود كبير خلال عدة أيام مما قد يسبب له انخفاض فى السكر أو حدوث بعض المضاعفات لذا أطباء السكر يقدمون بعض النصائح الهامة التى لابد أن يحرص عليها المريض وأن يصطحبها معة فى حقيبته.

تقدم الدكتورة أيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العينى رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم نصائح هامة لمريض السكر قبل البدء فى مناسك الحج مؤكدة على ضرورة أن يحمل المريض فى حقيبته زجاجة مشروب سكرى مثل المياوة الغازية أو العصير أو 10 ملاعق سكر صغيرة مذابة فى 250 ملى من الماء و100 ملى فقط فى حالة انخفاض السكر أقل من 70 ملجم ويحتفظ بها فى حقيبتة ليقوم بإسعاف نفسة إذا شعر بهبوط أو انخفاض السكر.

وقالت الدكتورة ايناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العينى إن أعراض انخفاض السكر تتمثل فى حدوث دوخة والإحساس بالهبوط والرعشة وزيادة فى ضربات القلب وزغللة فى العين.. موضحة أنه يمكن أن يتجة إلى الطبيب المصاحب للبعثة الطبية إذا شعر باستمرار الهبوط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365