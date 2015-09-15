احمل فى حقيبتك عصير أو مشروب سكرى لإسعاف نفسك عند انخفاض السكر

لمريض السكر وضع خاص عند ذهابه إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج حيث أنه سيقوم ببذل مجهود كبير خلال عدة أيام مما قد يسبب له انخفاض فى السكر أو حدوث بعض المضاعفات لذا أطباء السكر يقدمون بعض النصائح الهامة التى لابد أن يحرص عليها المريض وأن يصطحبها معة فى حقيبته.

تقدم الدكتورة أيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العينى رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم نصائح هامة لمريض السكر قبل البدء فى مناسك الحج مؤكدة على ضرورة أن يحمل المريض فى حقيبته زجاجة مشروب سكرى مثل المياوة الغازية أو العصير أو 10 ملاعق سكر صغيرة مذابة فى 250 ملى من الماء و100 ملى فقط فى حالة انخفاض السكر أقل من 70 ملجم ويحتفظ بها فى حقيبتة ليقوم بإسعاف نفسة إذا شعر بهبوط أو انخفاض السكر.

وقالت الدكتورة ايناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العينى إن أعراض انخفاض السكر تتمثل فى حدوث دوخة والإحساس بالهبوط والرعشة وزيادة فى ضربات القلب وزغللة فى العين.. موضحة أنه يمكن أن يتجة إلى الطبيب المصاحب للبعثة الطبية إذا شعر باستمرار الهبوط.