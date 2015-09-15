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هيئة الأدوية الأمريكية تحذر من عقارين لعلاج السكر لتسببهما فى هشاشة العظام

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هيئة الأدوية الأمريكية تحذر من عقارين لعلاج السكر لتسببهما فى هشاشة العظام هيئة الأدوية الأمريكية تحذر من عقارين لعلاج السكر لتسببهما فى هشاشة العظام
حذرت هيئة الأ غذية والأدوية الأمريكية " FDA" الخميس الماضى من ظهور آثار جانبية جديدة لدوائين لعلاج مرض السكر من النوع الثانى (Diabetes type 2) لاحتوائهما على مادة (Canagliflozin) التى تزيد احتمالية كسور العظام لأنها تعمل على تقليل كثافة المعادن فى العظام مما يصيبها بالهشاشة ويعرض المريض لخطر الكسور.

وقال الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة الدولية إن هذه المادة تعمل عن طريق تثبيط إعادة امتصاص الجلوكوز من خلال الكلى عقب ترشيحها للدم، ويزيد من عملية إخراج الجلوكوز من الدم ليخرج مع البول، وهو ما يساهم فى تقليل مستويات جلوكوز الدم لدى مرضى السكر الذين يعانون من مستويات مرتفعة منه.

وأشار إلى أنه من المعروف أن هذه المادة الفعالة موجودة فى دوائين لعلاج السكر وهما دواء "Invokana" ونفس المادة الفعالة موجودة أيضا فى دواء آخر جديد يسمى تجاريا " Invokamet " المستخدم لعلاج مرض السكر .

وأكد رئيس قسم العقاقير أن الدراسات الإكلينيكية التى أجريت على مدى عامين على حوالى 714 مريض سكر تتناول أدوية تحتوى على مادة "Canagliflozin "أثبتت أن هذه المادة تسببت فى خفض كثافة المعادن بنسب ملحوظة وكبيرة جدا فى العظام خاصة عظام الحوض والعمود الفقرى مما قد يعرضهم للكسر والهشاشة حتى إذا تعرضوا لكدمات بسيطة موضحا أنه قد تظهر هذه الهشاشة خلال 12 أسبوعا فقط من بداية تناول الدواء.

وقال إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA أكدت أنها لن تسحب هذين الصنفين من الأسواق ولكنها ستجبر الشركات المصنعة على كتابة تحذير واضح من هذه الآثار الجانبية التى لم تدرج من قبل فى نشرتها أثناء تسجيل هذين الدوائين عام 2013 وعلى المرضى عدم إيقاف الدواء إلا بعد مراجعة الطبيب المعالج.

وأوضح أنه بالرغم من أن هذين الدوائين من الأجيال الحديثة فى علاج مرض السكر النوع الثانى (Diabetes type 2) وأثبتت كفاءة فى العلاج والحد من مضاعفات السكر ولكن يجب توخى الحذر من آثاره الجانبية ومراجعة الطبيب المعالج عند ظهور أى أعراض أثناء تناولهم لإحدى هذين الدوائين.

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مصر 365

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