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مليون ونصف جنيه حصيلة بيع تذكارات قناة السويس في ساعتين

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مليون ونصف جنيه حصيلة بيع تذكارات قناة السويس في ساعتين مليون ونصف جنيه حصيلة بيع تذكارات قناة السويس في ساعتين

تذكارات قناة السويس

أعلن محمد فتحى رئيس مصلحة الخزانة العامة، عن تحقيق مبيعات لتذكارات قناة السويس الذهبية الجديدة، بقيمة مليون ونصف جنيه، خلال ساعتين فقط، فى أول يوم للبيع اليوم الثلاثاء.
> كما إن معظم مبيعات اليوم كانت لهواة جمع العملات، الذين سددوا ثمن التذكارات مسبقاً، وإن إحدى شركات القطاع الخاص اشترت تذكارات بقيمة 330 ألف جنيه.
> يذكر أن مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية، بدأت اليوم الثلاثاء، بيع الإصدارات التذكارية الذهبية الخاصة بقناة السويس الجديدة، حيث تم طرح فئات ربع اونصة (تساوى الجنيه الذهب وزناً)، بسعر 4100 جنيهاً، ونصف اونصة بسعر 8200 جنيهاً، واونصة بسعر 16400 جنيهاً، واثنين اونصة بسعر 32 الف و800 جنيهاً، ويتم البيع حالياً بمقر مصلحة الخزانة العامة التابعه لوزارة المالية بمنطقة لاظوغلى بوسط القاهرة.
> وصرح محمد فتحي رئيس مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية بانه تم سك 1869 قرص ذهبي من فئة 2 اونصة وهذا العدد يرمز لتاريخ افتتاح قناة السويس عام 1869 ، كما تم سك 2015 قرص ذهبي من فئة واحد اونصة وهو يرمز لتاريخ افتتاح القناة الجديدة اما بالنسبة لفئة الربع اونصة وكذلك النصف اونصة فقد تم سك سبعة الاف قرص ذهبي لكل منها كرمز لعراقة الحضارة المصرية القديمة التي ترجع لسبعة الاف عام.

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