تقرير - المحمدي يرحل عن هال سيتي يناير المقبل.. ومدربه: لن أقف في طريقه

أفادت صحيفة (ميرور) الإنجليزية بأن اللاعب المصري أحمد المحمدي سيغادر على الأرجح فريق هال سيتي يناير المقبل.

وأكدت الصحيفة أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ليستر سيتي، سوانزي سيتي، أستون فيلا وإيفرتون يسعون جميعا للظفر بخدمات الدولي المصري المقدر قيمته بـ5 مليون جنيه إسترليني.

ومن جانبه صرح مدرب هال سيتي، ستيف بروس، أنه يريد للمحمدي أن يبقى معه لأطول فترة ممكنة لكنه لن يقف أمام رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بروس في تصريحات نشرتها الصحيفة:"لن أقف في طريقه. هو يقضي موسمه الأخير مع الفريق وفقا لعقده، وآخر شيء نريده هو أن نخسره دون مقابل الصيف المقبل".

وأضاف "صراحة نريده أن يبقى معنا طويلا وننوي التحدث معه بخصوص تجديد العقد".

وأتم "هو أحد اللاعبين الذين يرغبون بشدة في اللعب بالدوري الممتاز، ولما لا؟ فأنا أتمنى التدريب في الدوري الممتاز".