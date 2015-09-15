مرتضى منصور: اتفقت مع الداخلية على عودة الجماهير باستثناء الأولتراس

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ولجنة الأندية عن اتفاقه مع مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على عودة الجماهير للمدرجات باستثناء روابط الأولتراس.

وكان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد ألمحوا إلى أن الموسم الجديد من الدوري الذي يبدأ أكتوبر المقبل، سيكون بدون حضور جماهيري.

وقال مرتضى في اجتماع لجنة الأندية: "اتفقت مع وزير الداخلية على عودة الجماهير الحقيقية للأندية في مباريات الدوري، بعيدا عن التعصب".

وتابع "كان الاتفاق على حرمان الأولتراس من حضور مباريات الدوري".

وتقام المباراة النهائية لكأس مصر يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب بتروسبورت بدون حضور جماهيري.