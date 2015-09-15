بالصور.. طرح الإصدار الذهبي التذكاري لقناة السويس للجمهور..اليوم

بدأت مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، في بيع الإصدارات التذكارية الذهبية الخاصة بقناة السويس الجديدة.

وأكدت وزارة المالية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم طرح فئات ربع أونصة (تساوي الجنيه الذهب وزنًا) بسعر 4100 جنيه، ونصف أونصة بسعر 8200 جنيه، وأونصة بسعر 16400 جنيه، واثنين أونصة بسعر 32 ألفا و800 جنيه، ويتم البيع حاليا بمقر مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية بمنطقة لاظوغلي بوسط القاهرة.

من جانبه أكد محمد فتحي رئيس مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية،أنه تم سك 1869 قرصا ذهبيا من فئة 2 أونصة، وهذا العدد يرمز لتاريخ افتتاح قناة السويس عام 1869، كما تم سك 2015 قرصا ذهبيا من فئة أونصة واحدة، وهو يرمز لتاريخ افتتاح القناة الجديدة، أما بالنسبة لفئة الربع أونصة وكذلك النصف أونصة فقد تم سك سبعة آلاف قرص ذهبي لكل منها كرمز لعراقة الحضارة المصرية القديمة التي ترجع لسبعة آلاف عام.

وأضاف «فتحي» أن هناك عددا كبيرا من المواطنين والشخصيات العامة بادروا منذ فترة بحجز عدد من هذه الإصدارات الذهبية ودفع ثمنها مقدما، وبلغ إجمالي قيمة هذه الحجوزات نحو نصف مليون جنيه، سددت نقدا بخلاف شيكات مصرفية بمبالغ أخرى.

وأوضح رئيس مصلحة الخزانة العامة أنه طبقا للاتفاق المبدئي بين وزارة المالية وعدد من البنوك التجارية سوف تشهد الفترة المقبلة بيع الإصدارات التذكارية لقناة السويس الجديدة من خلال فروع هذه البنوك، والتي ستقوم بالإعلان عن فروعها التي تقدم هذه الخدمة لعملائها.

وفي سياق متصل، أشار محمد جمال الدين السبكي رئيس مصلحة سك العملة، إلى أنه جار الحصول على موافقة مجلس الوزراء لإصدار عملات تذكارية فضية تحمل شعار قناة السويس الجديدة من فئتي 5 جنيهات و10 جنيهات لطرحها في الأسواق.