«القوى العاملة» تستعد لتنفيذ 16 دورة تدريبية لشباب الوادي الجديد

صرح أحمد خاطر مديرعام القوى العاملة والهجرة بالوادي الجديد، إن مديرية القوى العاملة والهجرة تستعد لتنفيذ 16 دورة تدريبية بمراكز المحافظة الخمسة.

وقال إن المديرية من خلال مكتب التشغيل ستنظم 16 دورة تدريبية للشباب مع صرف منحة 10 جنيهات عن كل يوم تدريبي بمدن وقرى المحافظة، وأضاف إنه سيتم تنفيذ 8 دورات تدريبية بالخارجة تشمل مهن التفصيل والخياطة – نجارة الارابيسك وصيانة المحمول وصيانة أجهزة الدش، وصيانة الحاسب الآلي والتبريد والتكييف وأعمال اللحام وخراطة المعادن، مع عقد دورتين عن تفصيل وخياطة و أواني فخارية بمركز الداخلة ودورتين عن السجاد اليدوي ولحام المعادن بمركز بلاط، ودورتين تطريز ولحام معادن بمركز باريس ودروتين مشغولات يدوية وتطريز بمركز الفرافرة.