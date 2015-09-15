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مصر للطيران: تسيير رحلة اضافية إلى دبي أكتوبر المقبل

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مصر للطيران: تسيير رحلة اضافية إلى دبي أكتوبر المقبل مصر للطيران: تسيير رحلة اضافية إلى دبي أكتوبر المقبل

مطار القاهرة

في إطار اهتمامها بتقديم المزيد من الخدمات لعملائها الكرام، قررت للطيران إضافة رحلة يومية جديدة إلى دبي لتصبح 3 رحلات يومياً بدلاً من رحلتين وذلك إعتباراً من 25 أكتوبر 2015، أي مع بداية العمل بالجدول الشتوي لهذا العام، ومن المقرر أن تقلع هذه الرحلة في تمام الساعة 5:45 مساءً لتصل دبي في تمام الساعة 11:55 مساءاً وذلك من خلال طراز البوينج 373/800 والتي تستوعب 144 راكباً.

هذا وصرح الأستاذ شريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران “إن مصر للطيران تستهدف التوسع وتعزيز تواجدها في منطقة الخليج العربي بصفة عامة كونها أحد أهم الأسواق في الشرق الأوسط التي تحتضن العديد من المصريين المغتربين ومنها مدينة دبي، لذا جاء هذا القرار تلبية لمطالب ورغبات العملاء الذين يعملون بدول الخليج وغيرهم من السائحين العرب الذين يحرصون على زيارة بعض المقاصد السياحية بجمهورية مصر العربية طوال العام وفي ظل نمو الحركة الجوية بصفة عامة بين مصر والامارات خلال العام الماضي والتي وصلت لنحو 15% “.

هذا ويمكن للعملاء الحجز والإستعلام عن الرحلات الجديدة اعتباراً من 25 أكتوبر 2015 من خلال وكلاء السياحة والسفر وكذلك مركز الخدمة التليفونية الخاص بمصر للطيران أو على الموقع الالكتروني للشركة www.egyptair.comوالذي سيمكنهم من إختيار أفضل سعر للسفر ودرجة السفر والعديد من الخدمات المتميزة الآخرى.

جدير بالذكر ان مصرللطيران تسير حاليا رحلتين يوميا من مطار القاهرة الي دبي من خلال طراز البوينج B777/300ERالتي تتسع لعدد 346 راكبا بخلاف رحلاتها الي دبي من مطار برج العرب وشرم الشيخ.

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