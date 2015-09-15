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الرئيس السيسى وملك الأردن ينددان باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

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الرئيس السيسى وملك الأردن ينددان باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى الرئيس السيسى وملك الأردن ينددان باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول آخر المستجدات الإقليمية وعلى رأسها التطورات الأخيرة فى المسجد الأقصى، حيث ندد الزعيمان باقتحام القوات الإسرائيلية لباحة المسجد الأقصى ومهاجمة ومحاصرة المصلين من المدنيين، وهو ما يمثل تصعيداً خطيراً ضد الأماكن المقدسة فى القدس الشريف، وطالبا الجانب الإسرائيلى بالتوقف عن الاستفزازات والاعتداءات المستمرة على الحرم القدسى.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الزعيمين اتفقا على أن أية ممارسات تستهدف انتهاك المقدسات الدينية فى القدس الشريف وإثارة مشاعر الغضب، من شأنها أن تقوّض من الجهود الرامية إلى إحياء علمية السلام واستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وأشاد الرئيس خلال الاتصال بجهود وتحركات الملك عبد الله الثانى بن الحسين وبدور الأردن فى الحفاظ على المقدسات الدينية فى القدس الشريف ورعايتها، وأكد على أهمية قيام إسرائيل بإعادة الهدوء إلى الحرم القدسى الشريف والعمل بجدية نحو استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
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مصر 365