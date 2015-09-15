تعيين حسن الصغير وزيرا لوزارة للخارجية الليبية خلفًا لمحمد الدايرى

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الليبية بيانًا صحفيًا، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت فيه تعيين الدكتور حسن على الصغير، وزيرا للخارجية، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة الليبية المؤقتة رقم 440 سنة 2015.

فيما قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، عبد السلام محمد سعد الحاسى، الأحد، إيقاف وزير الخارجية والتعاون الدولى الليبى محمد الدايرى عن العمل احتياطيًا.

وأكدت الهيئة فى بيان صحفى أن قرار إيقاف الدايرى عن العمل يعد "احتياطيًا لمصلحة التحقيق"، مشددة على ضرورة تنفيذ الجهات المختصة هذا القرار، والذى يتم العمل يعمل به، اعتبارًا من تاريخ صدوره اليوم 13 سبتمبر 2015.



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