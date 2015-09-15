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16 مرشحا للبرلمان فى اليوم الأخير لتلقى الطلبات بقنا

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16 مرشحا للبرلمان فى اليوم الأخير لتلقى الطلبات بقنا 16 مرشحا للبرلمان فى اليوم الأخير لتلقى الطلبات بقنا
أنهت اللجنة المكلفة بتلقى طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة برئاسة المستشار جمال موسى ومقرها محكمة قنا الابتدائية عملها اليوم، بعد تلقى طلبات كافة المرشحين عن دائرتى قنا وقوص التى امتد العمل بها لمدة يومين بناءً على قرار اللجنة العليا للانتخابات بعد فصل قفط عن دائرة قنا وتبعيتها لدائرة قوص.

وبلغ عدد المتقدمين اليوم فقط من المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة 16 مرشحا، منهم 10 مرشحين عن دائرة قوص، و6 مرشحين عن قنا، ليصل إجمالى المتقدمين عن كافة دوائر المحافظة 206 مرشحا.

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