"المصريين الأحرار" يدفع بشلتوت وعثمان على مقعدى الدائرة الأولى بأسيوط

دفع حزب المصريين الأحرار، بمرشحين على مقعدى الفردى بالدائرة الأولى بندر أسيوط، حيث تقدم للترشح رجل الأعمال أحمد علام شلتوت، وحصل على رمز النسر، والدكتور أيمن على عثمان ويعمل صيدلى حر وحصل على رمز العين.

وأعلنت لجنة الانتخابات البرلمانية بأسيوط، قبول أوراق مرشحى حزب المصريين الأحرار عن الدائرة الأولى، وأخطرتهما بالموافقة بعد تسليم شهادات الكشف الطبى الذى أظهر خلوهما من أية موانع، وأكدت أنهما ليسا من متعاطى المخدرات والمسكرات ولا مانع بدنيا أو ذهنيا أو نفسيًا من ترشحهما لعضوية مجلس النواب".

يذكر، أن رجل الأعمال أحمد علام شلتوت، خاض الانتخابات من قبل ونجح فى الوصول إلى مرحلة الإعادة أمام مرشحى الحزب الوطنى قبل الثورة، ويعتبر من أكثر مرشحى الدائرة خبرة فى المعركة الانتخابية، بينما يخوض الدكتور أيمن على عثمان الانتخابات للمرة الأولى.