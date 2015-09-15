أخبار عاجلة

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
بالصور.. العثور على 6 حمير مذبوحة بأسوان -
البترول: توقيع اتفاق مع العراق لتوريد 2 مليون برميل خام شهريا -
مؤتمر «إنقاذ نهر النيل» يوصي بوضع استراتيجية لوقف التعديات -
اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"المصريين الأحرار" يدفع بشلتوت وعثمان على مقعدى الدائرة الأولى بأسيوط

Google+ Print
"المصريين الأحرار" يدفع بشلتوت وعثمان على مقعدى الدائرة الأولى بأسيوط "المصريين الأحرار" يدفع بشلتوت وعثمان على مقعدى الدائرة الأولى بأسيوط
دفع حزب المصريين الأحرار، بمرشحين على مقعدى الفردى بالدائرة الأولى بندر أسيوط، حيث تقدم للترشح رجل الأعمال أحمد علام شلتوت، وحصل على رمز النسر، والدكتور أيمن على عثمان ويعمل صيدلى حر وحصل على رمز العين.

وأعلنت لجنة الانتخابات البرلمانية بأسيوط، قبول أوراق مرشحى حزب المصريين الأحرار عن الدائرة الأولى، وأخطرتهما بالموافقة بعد تسليم شهادات الكشف الطبى الذى أظهر خلوهما من أية موانع، وأكدت أنهما ليسا من متعاطى المخدرات والمسكرات ولا مانع بدنيا أو ذهنيا أو نفسيًا من ترشحهما لعضوية مجلس النواب".

يذكر، أن رجل الأعمال أحمد علام شلتوت، خاض الانتخابات من قبل ونجح فى الوصول إلى مرحلة الإعادة أمام مرشحى الحزب الوطنى قبل الثورة، ويعتبر من أكثر مرشحى الدائرة خبرة فى المعركة الانتخابية، بينما يخوض الدكتور أيمن على عثمان الانتخابات للمرة الأولى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365