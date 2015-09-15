جامعة بنى سويف تنظم دورة تدريبية لتأهيل أفراد الأمن الداخلى

نظمت جامعة بنى سويف اليوم، الثلاثاء، دورة تدريبية لتأهيل أفراد الأمن الداخلى، وذلك بالتعاون مع مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة.

من جانبه أكد الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة، فى تصريحات صحفية أن الهدف من إقامة تلك الدورات التدريبية هو الاتصال بذوى الخبرة والتجربة والممارسة ممن لهم مساهمات ومشاركات فعالة فى المجالات التدريبية، مما يؤدى إلى تطوير قدرات المتدربين وصقل وتنمية مهاراتهم الأدائية ليكون لها المردود الإيجابى على أدائهم بالتعرف على المستجدات ومعرفة الأساليب والوسائل الفعالة، التى تساعدهم فى أدائهم بشكل مؤثر وفعال.

وأشار أمين لطفى إلى أن الموضوعات، التى تم التركيز عليها خلال التدريب هى (الحماية المدنية– وأمن المعلومات– الأمن الإلكترونى– والإسعافات الأولية - أمن المنشآت – أمن الأفراد - الإجراءات القانونية – حقوق الإنسان – إدارة الأزمات والمواقف الطارئة-) مشيرًا إلى أن الدورة تعقد على ثلاث مراحل، وتستمر حتى 21 من سبتمر الجارى.



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