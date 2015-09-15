الاتحاد الأوروبى يحذر من أى "استفزاز" مع تجدد المواجهات فى الأقصى

حذر الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء، من أى "استفزاز" إثر تجدد المواجهات فى المسجد الأقصى لليوم الثالث، مكررا دعوته إلى الحفاظ على الوضع القائم فى المسجد.

وقالت مايا كوسيانسيتش متحدثة باسم المفوضية الاوروبية للصحفيين ان "تصعيد العنف (فى الموقع) يشكل استفزازا وتشجيعا على الكراهية، وخصوصا خلال فترة الاعياد اليهودية ومع اقتراب عيد الاضحى لدى المسلمين".

وأضافت ان "التزام كل الاطراف الهدوء وضبط النفس هو امر ملح، وتجددت المواجهات الثلاثاء فى المسجد الاقصى فى القدس الشرقية المحتلة لليوم الثالث على التوالى بين قوات الامن الاسرائيلية وشبان فلسطينيين.

وجددت المتحدثة دعوة الاتحاد الاوروبى الى "احترام صارم للوضع القائم فى الاماكن المقدسة"، منبهة الى ان "اى تغيير فى هذا الوضع ستكون له تداعيات خطيرة تزعزع الاستقرار"، الامر الذى عبرت عنه ايضا الولايات المتحدة والامم المتحدة.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية الى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولى لبحث كيفية وقف "المخططات الاسرائيلية" فيما دانت الحكومة الفلسطينية اقتحام المسجد الاقصى معتبرة اياه "جريمة ارهابية".