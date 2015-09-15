التعرف على جثتى لشخصين من النيجر قتلا بمدينة سبها الليبية

أكد مصدر أمنى ليبى التعرف على جثتى مجهولة الهوية عثر عليهما يوم 13 أغسطس الماضى فى منطقة وادى العنز بمدينة سبها وعليهما آثار طلقات نارية، لافتا إلى أن الجثتين تعودان لشخصين من النيجر، بعد أن تعرفت عليهما قنصلية دولة النيجر فى سبها>.>وقال المصدر الأمنى اليوم الثلاثاء، إن الجثة الأولى تعود إلى أدو أبوبكر صندى (37 عامًا) مقيم فى حى المنشية بالمدينة، والثانى يدعى نافع الأول (33 عامًا) مقيم فى الحى ذاته.

ولفت المصدر إنَ أحد مندوبى قنصلية النيجر تعرف عليهما من خلال سجلات القنصلية، مؤكدًا أنهما يقيمان وحدهما فى سبها، ولم يعرف بعد ملابسات مقتلهما.