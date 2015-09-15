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فرنسا: لا يمكن التوصل لحل وسط أو اتفاق مع الأسد فى الأزمة السورية

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فرنسا: لا يمكن التوصل لحل وسط أو اتفاق مع الأسد فى الأزمة السورية فرنسا: لا يمكن التوصل لحل وسط أو اتفاق مع الأسد فى الأزمة السورية
قال رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس اليوم الثلاثاء إن بلاده ترى أن من المستحيل التوصل إلى أى حل وسط أو ترتيب مع الرئيس السورى بشار الأسد من أجل حل سياسى.

وقال فالس فى كلمة أمام البرلمان لتوضيح قرار فرنسا بدء رحلات استطلاع فوق سوريا "لن نفعل شيئا يقوى النظام."

وأضاف "على العكس من ذلك الأمر الملح هو التوصل إلى اتفاق يطوى بشكل نهائى صفحات جرائم الأسد لا يمكن التوصل إلى حل وسط أو اتفاق مع رجل مسؤول عن سقوط كل هؤلاء القتلى وكل تلك الجرائم ضد الإنسانية."

واستبعد فالس مجددا إرسال قوات برية فرنسة إلى سوريا لكنه قال إنه إذا تم إنشاء تحالف إقليمى للتدخل ضد تنظيم داعش فسوف تدعمه باريس.

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