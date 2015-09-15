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بالأسماء.. تشكيل واختصاصات دوائر محاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية

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بالأسماء.. تشكيل واختصاصات دوائر محاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية بالأسماء.. تشكيل واختصاصات دوائر محاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية
حصل "اليوم السابع" على تشكيل دوائر محاكم القضاء الإدارى على مستوى جمهورية العربية، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية للقضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، لتشكيل الدوائر وتوزيع اختصاصاتها.

وشملت الحملة زيادة دوائر للموظفين بمحكمة القضاء الإدارى ليبلغ عددهم 73 دائرة بعد أن كان عددهم 70 فقط، وتم نقل اختصاص الدائرة السابعة المختصة بمنازعات الاستثمار إلى الدائرة الأولى، وضم دائرتى الطعون الاستئنافية بالقاهرة لدائرة واحدة .

وتختص الدائرة السابعة بقرارات الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية وإزالة التعدى على أملاك الدولة وإزالة التعدى على أراضى الآثار والزراعية والطرق العامة والمرافق والمنازعات الخاصة لتوصيل المرافق للعقارات.


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