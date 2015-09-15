الفريق مميش يستقبل وفد غرفة التجارة والصناعة العربية ـ الألمانية

استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة القناة، وفداً رفيع المستوى من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية برئاسة الدكتور بيتير رامزوار رئيس الغرفة ووزير النقل السابق وعبد العزيز المخلافى السكرتير العام للغرفة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة.



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الفريق مميش يستقبل الوفد الألمانى

وأشار الفريق مميش إلى أن قناة السويس تعد رمزاً لقدرة المصريين على الإنجاز خاصة بعد حفر قناة السويس الجديدة فى عام واحد لتكون شرياناً للخير والرخاء من أجل رفاهية مصر والعالم، مؤكدا أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس سينقل مصر إلى آفاق الدول المتقدمة، لما تحتويه من فرص استثمارية واعدة وعوائد مثالية.

وأشاد مميش خلال كلمته بالصناعة الألمانية باعتبارها أحد أفضل الصناعات على مستوى العالم، ملمحاً إلى أن مصر تحتاج إلى هذا النوع من الصناعات، ودعا فى هذا الإطار المستثمرين الألمان بتوجيه رؤوس أموالهم نحو هذا المشروع، الذى يمتلك دراسات جدوى وبعد مستقبلى.

من جانبه قام الدكتور مهندس يحيى زكى، العضو المنتدب لدار الهندسة والمسئول عن المخطط العام لمشروع التنمية، بتقديم عرض تفصيلى عن مشروع التنمية، معبراً عن فخره بالمشاركة فى مثل هذا المشروع العملاق.



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وفد غرفة الصناعة الألمانية أثناء كلمة الفريق مميش

وأشار زكى، إلى أن المشروع يستمد أهميته من موقعه الحيوى وارتباطه بالقناة، حيث من المقرر أن يتضمن ستة موانئ ثلاثة منهم على البحر المتوسط وهم ميناء العريش ومينائى غرب وشرق بورسعيد، وثلاثة موانئ أخرى على البحر الاحمر وهم العين السخنة والطور والأدبية.

وأرجع العضو المنتدب لدار الهندسة، أهمية وتميز مشروع تنمية منطقة القناة إلى الموقع الاستراتيجى الذى يتمتع به، واحتوائه على العديد من الصناعات الواعدة، وتوافر بنية تحتية جاهزة لاستقبال الاستثمارات، وأخيراً تصنيف منطقة قناة السويس ضمن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وفى نهاية الزيارة قام الفريق مُهاب مميش بتقديم درع هيئة قناة السويس لرئيس الوفد، داعياً إياهم للاستثمار فى مشروع التنمية بمنطقة القناة.



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مميش يكرم رئيس غرفة الصناعة الألمانية