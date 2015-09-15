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المغرب التطواني يرد بقوة على ' مؤامرة ' مازيمبي المزعومة واتهامه بمحاولة رشوة الحكم

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المغرب التطواني يرد بقوة على ' مؤامرة ' مازيمبي المزعومة واتهامه بمحاولة رشوة الحكم المغرب التطواني يرد بقوة على ' مؤامرة ' مازيمبي المزعومة واتهامه بمحاولة رشوة الحكم

رد نادي المغرب التطواني في بيان رسمي على ادعاءات مسؤولي نادي مازيمبي الكونجولي بأنهم حاولوا رشوة حكم مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وسحق مازيمبي ضيفه المغربي بخماسية دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليضمن تزعمه لمجموعته والتأهل للدور نصف النهائي.

وتداولت التقارير الإعلامية ما صرح به الجانب الكونجولي عن أن بعض مسؤولي نادي المغرب التطواني توجهوا قبل المباراة للفندق الذي يقيم به الحكم الزامبي جان سيكازوي من أجل محاولة رشوته.

واستوقفت شرطة الفندق مسؤولي التطواني وصرحت بأنهم انتحلوا صفة مسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم كي يتسنى لهم الدخول ومقابلة الحكم.

وأكد النادي المغربي أن ما حدث يعتبر مؤامرة بكل المقاييس، وأن النية كانت مبيتة ليحدث ذلك الأمر بعدما طلب مسؤولو مازيمبي منهم الحضور للفندق من أجل توقيع اتفاقية التعاون بين الناديين.

وما يدل على هذا هو متابعة الكاميرا للمسؤولين في الفيديو بطريقة تدل على أنهم كانوا ينتظروا وصولهم للفندق.

هذا إلى جانب تعطل السيارة التي أرسلها مسؤولو مازيمبي واضطرار مسؤولي التطواني لاستقلال سيارة أخرى للوصول للفندق.

وأكد نادي المغرب التطواني أنه سيتقدم بشكوى في هذه القضية للاتحادين الإفريقي والدولي.

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فيديو اليوم السابع