الصحفي كوتوماتشيو لـ في الجول: الجمهور في انتظار صلاح ' فيورنتينا ' .. والمصريون أذهلوني في المطار

يرى ريكاردو كوتوماتشيو الصحفي بشبكة "روما نيوز" أن جمهور روما في حاجة أن يرى إمكانيات النجم المصري محمد صلاح التي أظهرها مع فريقه السابق فيورنتينا.

ويستعد صلاح لقيادة روما غدا الأربعاء أمام برشلونة في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث ريكاردو لـFilGoal.com قائلاً :"عندما رأينا صلاح مع فيورنتينا قلنا "يا إلهي"، نحن نريد هذا اللاعب في روما، يجب الآن أن يظهر قوته التي غيرت فيورنتينا في العام الماضي".

وأضاف "بالتأكيد صلاح اتخذ القرار المناسب بالقدوم لروما فهو فريق كبير وصلاح بإمكانه اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا، لاعبون أمثال توتي ودجيكو وجيرفينيو وإيتوربي وفالكي سيساعدوه كثيراً من أجل التطور، مواجهة برشلونة؟ أرغب في رؤيته بجانب دجيكو".

وأتم "لا يمكنني نسيان يوم استقباله في روما، كنت في المطار وقتها، تفاجأت بمصريين قادمين من كل مكان بشكل غير طبيعي، أتمنى له التوفيق وأن يسعد هذا الجمهور".