تقرير.. تريزيجيه قد يسجن بعد الصورة التي نشرها على إنستجرام

زعمت صحيفة (فويتبول كرانت) البلجيكية أن اللاعب المصري محمود تريزيجيه قد يتعرض لعقوبة قاسية تصل إلى السجن لمدة عام بعد الصورة التي نشرها على حسابه بإنستجرام.

ونشر نجم الأهلي السابق صورة لمشجعين فريق أندرلخت البلجيكي بها بقع بيضاء بدلا من وجوه بعض النساء الموجودات بين الجمهور.

وصرح مسؤولو النادي البلجيكي بأن اللاعب لم يقصد الإساءة لأحد من خلال تلك الصورة وأنه اعتذر للجميع.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة المساواة بين الرجل والمرأة تحقق في الأمر حاليا وقد يتعرض اللاعب للحبس لمدة عام أو توقع عليه غرامة مالية تصل إلى 1000 يورو.