الأهلي قادر على قيد حجازي وربيعة

بات الأهلي قادرا على ضم الثنائي الجديد أحمد حجازي ورامي ربيعة إلى قائمته التي يلعب بها أمام بتروجيت غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر.

الأهلي ضم ربيعة من سبورتنج لشبونة بشكل نهائي، وحجازي في صفقة انتقال بعد فسخ تعاقده مع فيورنتينا.

وانتظر الأهلي تأكيد من اتحاد الكرة بقدرته على قيد اللاعبين في قائمته، قبل مباراة بتروجيت.

اتحاد الكرة وصله تسجيل اللاعبين على نظام الانتقالات الدولي، وبالتالي بات بإمكان الأهلي قيدهما.

ويحتاج الأهلي للاستغناء عن لاعبين في قائمته من أجل قيد الثنائي الجديد.

وأبلغ الأهلي بالفعل شريف عبد الفضيل ومحمد ناجي "جدو" برغبته في رحيلهما.