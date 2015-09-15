أخبار عاجلة

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
بالصور.. العثور على 6 حمير مذبوحة بأسوان -
البترول: توقيع اتفاق مع العراق لتوريد 2 مليون برميل خام شهريا -
مؤتمر «إنقاذ نهر النيل» يوصي بوضع استراتيجية لوقف التعديات -
اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الاتحاد الأوروبى يحذر من أى "استفزاز" مع تجدد المواجهات فى الأقصى

Google+ Print
الاتحاد الأوروبى يحذر من أى "استفزاز" مع تجدد المواجهات فى الأقصى الاتحاد الأوروبى يحذر من أى "استفزاز" مع تجدد المواجهات فى الأقصى
حذر الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء، من أى "استفزاز" إثر تجدد المواجهات فى المسجد الأقصى لليوم الثالث، مكررا دعوته إلى الحفاظ على الوضع القائم فى المسجد.

وقالت مايا كوسيانسيتش متحدثة باسم المفوضية الاوروبية للصحفيين ان "تصعيد العنف (فى الموقع) يشكل استفزازا وتشجيعا على الكراهية، وخصوصا خلال فترة الاعياد اليهودية ومع اقتراب عيد الاضحى لدى المسلمين".

وأضافت ان "التزام كل الاطراف الهدوء وضبط النفس هو امر ملح، وتجددت المواجهات الثلاثاء فى المسجد الاقصى فى القدس الشرقية المحتلة لليوم الثالث على التوالى بين قوات الامن الاسرائيلية وشبان فلسطينيين.

وجددت المتحدثة دعوة الاتحاد الاوروبى الى "احترام صارم للوضع القائم فى الاماكن المقدسة"، منبهة الى ان "اى تغيير فى هذا الوضع ستكون له تداعيات خطيرة تزعزع الاستقرار"، الامر الذى عبرت عنه ايضا الولايات المتحدة والامم المتحدة.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية الى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولى لبحث كيفية وقف "المخططات الاسرائيلية" فيما دانت الفلسطينية اقتحام المسجد الاقصى معتبرة اياه "جريمة ارهابية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"