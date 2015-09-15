صحة الشرقية: تحليل المعامل المركزية تؤكد إصابة مريض الفشل الكلوى بالايدز

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه وصلت نتيجة التحاليل للمعامل المركزية الخاصة بمريض الفشل الكلوى أو التى أكدت إصابته الإيدز.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المريض سيتلقى جلسات الغسيل الكلوى الخاصة بة بمستشفى الحميات على مكينة مخصصة له، لافتا إلى تشكيل لجنة لمعرفة سبب إصابة المريض بالفيروس.

وأوضح أنه تم مراجعة أكياس الدم والرقم الكودى الخاصة بها لجامعة الزقازيق والمستشفى الخاص، والتى تم التأكد من سلامتها، وبذلك يكون المرحج أن تكون العدوى انتقلت عن طريق أكياس دم مجهولة المصدر من التى أخذها فى المنزل.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الى أن محافظة الشرقية بها 80 مريض بفيروس الإيدز طبقا لإحصائيات ويعالج 28 منهم بمعرفة مديرية الصحة.

كانت حالة من الذعر عمت وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ههيا المركزى بعد إصابة مريض بالايدز.