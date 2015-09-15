وفد صندوق "تحيا مصر" يزور الأقصر لعرض المشروعات الجديدة بالمحافظة

قام وفد من صندوق تحيا مصر برئاسة محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمحافظة الأقصر، وذلك فى إطار السعى لتحقيق تنمية مجتمعية شاملة بالمشاركة بين كافة شركاء التنمية.

وشمل الوفد من صندوق تحيا مصر كل من العميد أكرم النشار المدير المالى لصندوق تحيا مصر، والدكتورة سمية بهى الدين عن المجلس التخصصى لتنمية المجتمع التابع لمؤسسة الرئاسة، وشريف أسعد مسئول تنمية الموارد بمؤسسة اسمعونا، والدكتور محمد عبدالعزير المدير التنفيذى لمؤسسة اسمعونا عن جمعية اسمعونا، ومشروع إنشاء مركز علاج فيروس "سى".

وتم خلال اللقاء عرض الموقف الحالى للمشروعات التى يتم تنفيذها للأقصر واستعراض كافة المقترحات الخاصة بتنمية اقتصاد الأقصر سياحيا وزراعيا وصناعيا ودعم قدرات مواطنى وشباب المحافظة.

وأعلن محمد عشماوى خلال اللقاء عن اختيار الأقصر لتكون النموذج التنموى المتكامل ومن أوائل المحافظات التى سيبدأ بها صندوق تحيا مصر فى تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية لتصبح المحافظة النموذج المتكامل للتنمية، وذلك لما تتميز به من مقومات سياحية وزراعية ووجود امتداد للظهير الصحرواى يساعد على إحداث عملية التنمية المجتمعية الشاملة.

من جانبه، أكد محمد بدر، أن اللقاء يستهدف حصر الاحتياجات الخاصة بالمحافظة للخروج بخطة عمل مشتركة لأهم أولويات العمل خلال الفترة القادمة والتى ستتم بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ومحافظة الأقصر والصندوق الاجتماعى للتنمية وكافة منظمات العمل المدنى، ليتم دمج كافة الجهود والخروج بمشروع تنمية مجتمية موحدة يتم تنفيذه بالأقصر، بالتنسيق مع المجلس الرئاسى وجمعية اسمعونا .

وقام الوفد بزيارة ميدانية لمشروع إنشاء مركز علاج فيروس سى، والذى يتم تنفيذه فى منطقة الحبيل ،كما تم زيارة عدد من القرى التى سيتم البدء فى تنفيذ مشروعات التنمية بها وذلك فى مدينتى أرمنت وإسنا.