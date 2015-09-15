"تموين الإسكندرية" تضبط 3 محطات بنزين مخالفة وتصادر 2500 لتر

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، برئاسة مبارك عبد الرحمن وكيل الوزارة اليوم الثلاثاء، وإميل عجبان وكيل المديرية، محسن عبد السلام مدير الرقابة، حملة مكبرة بنطاق حى العامرية، بمشاركة جرجس صادق، طاهر محمود، وليد الجوهرى مفتشى إدارة العامرية، حيث تم ضبط 2 محطة بنزين بدون ترخيص، وتم مصادرة 2000 لتر بنزين 80 من المحطة الأولى، وتحرير محضر رقم 10970، جنح العامرية ثان.

كما تم مصادرة 500 لتر سولار من المحطة الثانية، وتحرير محضر رقم 10972 جنح العامرية ثان، كما تم ضبط محطة ثالثة مرخصة وتبيع البنزين والسولار بأكثر من السعر المقرر، وتم تحرير محضر رقم 10969 جنح العامرية ثان، كما تحرير عدد من المحاضر لمخالفات بمخابز وأنشطة مختلفة.