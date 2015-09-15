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15 مرشحا بالعاشر من رمضان ينتهون من الكشف الطبى

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15 مرشحا بالعاشر من رمضان ينتهون من الكشف الطبى 15 مرشحا بالعاشر من رمضان ينتهون من الكشف الطبى
انتهى 15 مرشحا بالدائرة الرابعة بالعاشر من رمضان شرقية، اليوم الثلاثاء، من الكشف الطبى وتقديم النتائج إلى اللجنة العليا بالانتخابات فى الزقازيق، حيث سيتم غلق باب اللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، أمام تلقى تقاير الكشف الطبى، من راغبى خوض العملية الانتخابية.

يذكر أن الدائرة الرابعة بالعاشر من رمضان، تضم مكرم محمد المرسى وشهرته مكرم النبراوى، مدرس اللغة الإنجليزية بالأزهر، وأحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة مدارس الخطيب الخاصة، ومحمد الزاهد، نائب رئيس الغرفة التجارية عن حزب الوفد، وعلى أحمد على، وشهرته أشرف الدوكار، رئيس الاتحاد المحلى لعمال بالعاشر من رمضان عن حزب مصر الحديثة، وجمال محمد عطوة عنانى المستشار القانونى لجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، ورجل الأعمال حنا بشاى، صاحب مجموعة شركات ملابس"عادل السيد محمد السيد"، أمين سجل مدنى قسم ثان العاشر من رمضان، و"محمد سعيد قبطان"، صاحب مستودع غاز بالمدينة ومزرعة لتربية المواشى، ممثلًا لحزب المؤتمر، والمستشار "السيد حسن بكرى"، بقطاع الغلق الإدارى بجهاز مدينة العاشر، و"أحمد سرور" مدير إدارى مستشفى خميس التخصصى الخيرى، ودرويش مصطفى درويش" و"السيد البكرى"، و"محمود معتمد محمود جمعة والدكتورة "سناء أبو سمرة "و هى العنصر النسائى الوحيد بين المرشحين بمدينة العاشر من رمضان، و"السيد صبرى" عن حزب النور.

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مصر 365

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