أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الداخلية خلال تفقده كشف الهيئة بكلية الشرطة: لا مجال للوساطة أو المحسوبية فى اختيار الطلاب

Google+ Print
وزير الداخلية خلال تفقده كشف الهيئة بكلية الشرطة: لا مجال للوساطة أو المحسوبية فى اختيار الطلاب وزير الداخلية خلال تفقده كشف الهيئة بكلية الشرطة: لا مجال للوساطة أو المحسوبية فى اختيار الطلاب

اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية

قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إن أمن الوطن والمواطن يحتاج لرجال أوفياء يتم اختيارهم بدقة والتزام كامل بالمعايير الموضوعية المجردة، وفى إطار من الحيادية التامة والشفافية. وشدد وزير الداخلية خلال تفقده لأعمال لجنة كشف الهيئة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين للعام الدراسى 2015/2016، على الالتزام بتطبيق كافة المعايير الموضوعية فى اختيار الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وفى إطار من الحيادية التامة والشفافية لانتقاء أفضل العناصر والذين اجتازوا كافة الاختبارات المقررة للقبول التى تستند إلى ضوابط صارمة للمفاضلة بين المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مؤكداً أن تلك الضوابط محل متابعة شخصية منه، وأنه لا مجال للوساطه أو المحسوبية فى اختيار الطلبة . وتابع وزير الداخلية أعمال اللجنة، وناقش مجموعة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية للوقوف على قدراتهم ومدى ملائمتها لالتحاقهم بالكلية . كما أكد الوزير على التوجيهات المستديمة بالالتزام الكامل بالعدالة المطلقة لانتقاء أفضل العناصر لإعداد رجل شرطة عصرى قادر على تحمل المسئولية الوطنية ومحققاً لآمال وطموحات الشعب المصرى نحو شرطته العصرية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا