نقابة المحامين تنظم مؤتمر لتدشين لجنة للدفاع عن المهنة

نظمت نقابة المحامين، أمس الأثنين، مؤتمر تدشين لجنة الدفاع عن المحامين بقاعة الحريات بالنقابة، بحضور يحيى التونى وكيل النقابة، وأعضاء المجلس اثروت عطالله المشرف العام على اللجنة، وصلاح صالح وأبو بكر ضوه، ومحمد السيد رئيس اللجنة.

> وقال «التوني» إن النقيب سامح عاشور أوفده للحضور نيابة عنه لتدشين لجنة الدفاع عن المحامين التي تهدف تقديم نموذج محترم للدفاع عن أعضاء النقابة في أقسام الشرطة والقضاء والنيابة، مشيرا إلى أن المحاماة هي المهنة التى تقلدها أعظم الرجال في مصر، أمثال عبد العزيز باشا فهمي.

> فيما أكد أبو بكر ضوه عضو المجلس، سعادته بانشاء اللجنة، من الشباب الصاعد الواعد، والتى تم التفكيربها منذ المجلس الماضي ولكن كان الشباب غائبا، مضيفا أن نقيب المحامين قائد المسير والمحامون يؤيدونه نقيبا لهم، حسب قوله.

> من جهته قال ثروت عطالله عضو المجلس نقابة المحامين، أن «عاشور» لم يتاخر أبدا عن انشاء اللجنة، والهدف منها مساعدة المحامين بجميع انحاء مصر، لأن كرامة المحامين مسئولية مجلس النقابة العامة.

> وأضاف: «كنت أتمنى اكتظاظ القاعة بشباب المحامين، لأن اللجنة لم تنشأ من أجل الانتخابات لكن للاتصال بشباب المحامين على مستوى الجمهورية».

> وأكد صلاح صالح عضو المجلس نقابة المحامين على ضرورة أن يكون الجميع على هذا المستوى، فالمحامون مكلفون بالدفاع عن الحريات والحقوق، موجها شكره للشباب لأنهم فكروا في معالجة الأزمة.

> فيما قال محمد السيد رئيس اللجنة، إن البعض شكك في اللجنة بسبب ظهورها في توقيت الانتخابات، مشيرا إلى أنن فكره اللجنة هي رصد الأزمات والمشكلات التي يتعرض لها المحامون من خلال تواصل أعضاء اللجنة مع أعضاء الفرعيات.