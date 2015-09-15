وزير الداخلية: لا مجال للوساطة أو المحسوبية فى اختيار طلاب كلية الشرطة

قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إن أمن الوطن والمواطن يحتاج لرجال أوفياء يتم اختيارهم بدقة والتزام كامل بالمعايير الموضوعية المجردة، وفى إطار من الحيادية التامة والشفافية.

وشدد وزير الداخلية خلال تفقده لأعمال لجنة كشف الهيئة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين للعام الدراسى 2015/2016، على الالتزام بتطبيق كافة المعايير الموضوعية فى اختيار الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وفى إطار من الحيادية التامة والشفافية لانتقاء أفضل العناصر والذين اجتازوا كافة الاختبارات المقررة للقبول التى تستند إلى ضوابط صارمة للمفاضلة بين المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مؤكداً أن تلك الضوابط محل متابعة شخصية منه، وأنه لا مجال للوساطه أو المحسوبية فى اختيار الطلبة .

وتابع وزير الداخلية أعمال اللجنة، وناقش مجموعة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية للوقوف على قدراتهم ومدى ملائمتها لالتحاقهم بالكلية .

كما أكد الوزير على التوجيهات المستديمة بالالتزام الكامل بالعدالة المطلقة لانتقاء أفضل العناصر لإعداد رجل شرطة عصرى قادر على تحمل المسئولية الوطنية ومحققاً لآمال وطموحات الشعب المصرى نحو شرطته العصرية .

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