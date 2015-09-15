استوحي موديلات البنطلون الواسع من النجمات واحذري الوقوع في الخطأ!

كانت البنطلونات الواسعة في مقدمة اتجاهات الموضة طيلة المواسم الماضية ولا زالت ضمن أبرز الاتجاهات في إطلالات النجمات على السجادة الحمراء هذا العام كذلك .

يضفي البنطلون الواسع لمسةً من الخامة لإطلالتك، ويتميز بسهولة ارتدائه سواءً في الإطلالات النهارية واليومية أو في إطلالات السجادة الحمراء، فقد اختارته جيسيكا ألبا Jessica Alba بلون أبيض بسيط ليزين إطلالتها الأنيق في النهار بينما تألقت به النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez في لوك درامي جميل في إحدى اللقاءات التلفزيونية، واختارته Emma Watson بجمبسوت أنيق في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية لهذا العام .

فساتين النجمات العربيات بين الجرأة والابتذال!ننصحك باختيار توب ضيّق يتناسب مع البنطلون الواسع ويظهرك بمظهر أنيق، كما يمكنك اختيار Crop Top كما فعلت العديد من النجمات أعلاه، منهنّ: جيمي تشانغ

Jamie Chung وجيمي كينغ Jaime King

الخطأ الوحيد الذي نحذرك من الوقوع فيه هو اختيار بنطلون أطول مما يجب أن يكون، حيث سيكون مظهرك غريبًا وغير أنيق أبدًا، وقد وقعت العديد من النجمات في هذا الخطأ فواجهن انتقادات لاذعة من خبراء الموضة، مثل سيلينا غوميز Selena Gomez وآمبر هيرد Amber Heard التي كررت الوقوع في نفس الخطأ أكثر من مرة .

اختاري البنطلون الواسع وتألقي بإطلالة صيفية جميلة، واستوحي من صور النجمات أعلاه طرقًا مختلفةً لارتدائه، ولكن احذري الوقوع في أخطائهنّ.

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