ريم عكرا تبهر نيويورك بمجموعة مستوحاة من القفطان

الرياض - خلود أحمد

عرضت المصممة اللبنانية ريم عكرا Reem Acra تصاميمها المستوحاة من القفطان ليلة البارحة وسط إعجاب المتابعين وانبهارهم بالتفاصيل المتقنة والألوان الجذابة الطاغية على هذه المجموعة . حيث ظهرت تفاصيل الأزياء التراثية العربية واضحةً عليها ومدموجةً بروح عصرية شابة لتكون مناسبةً لإطلالات السيدات الأنيقات في هذا العصر .وقد لاقت تصاميم ريم عكرا ردة فعل متوقعة من متابعي أسبوع الموضة الذين أعجبوا بطريقة تقديم المصممة للزي التراثي بأسلوب عصري حيوي وجذاب .

كما كانت المصممة كارولينا هيريرا Carolina Herrera ممن قدموا مجموعاتهم للصيف المقبل ليلة البارحة، حيث عرضت مجموعةً متميزةً باللون الوردي بدت وكأنها صنعت لتحول من ترتديها لباربي أنيقة مليئة بالأناقة والجمال، لفتتنا بفساتين السهرات التي اختتمت العرض إذ ضمت بعض الفساتين الأنيقة والجذابة التي نتوقع ظهورها على السجادة الحمراء في الشهور المقبلة .

أما بالنسبة للمصمم الأمريكي المبدع زاك بوزن Zac Posen فقد قدم العديد من الفساتين الخفيفة بأسلوب بسيط وغير معقد على عكس ما شاهدنا منه في المواسم الماضية، وعلى الرغم من ذلك بدت تصاميمه أنيقة وجذابة كعادتها .

شاهدي معنا أجمل التصاميم من اليوم الخامس في أسبوع الموضة في نيويورك، وشاركينا برأيك ..