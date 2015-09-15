"روبرت وان" يقدم مسبحة "حياة" الحصرية الفاخرة بمناسبة عيد الأضحى.

لشدة إعجابه بحضارة وثقافة الشرق الأوسط، صمم "روبرت وان" Robert Wan مسبحة حصرية مميزة تباع حصراً في متاجر هارفي نيكولز في دبي.

بوحي من الهندسة المعمارية القديمة في دولة الإمارات، يقدم "روبرت وان" Robert Wan تحية للمنطقة وللإسلام من خلال تصميم مسبحة حصرية لتكون بذلك قطعة مجوهرات خالدة وثمينة تتوارثها الأجيال.

هذه القطعة المميزة مصنوعة من 34 حبة من اللؤلؤ التاهيتي المستدير: 33 حبة لؤلؤ منها بقياس 9 مم، ولخاتمة المسبحة (الشرّابة) حبة لؤلؤ فريدة بقياس 13 مم.

تأتي حبات اللؤلؤ بألوانٍ متعددة لتعبر عن تنوع وازدهار وقوة هذه الحضارة، تتعرش جميعها على 18قراط من الذهب الوردي والألماس.

تمثل اللآلئ والتي تعد هدية من الطبيعة الأم الحياة بحد ذاتها، ولهذا فقد اطلق اسم "حياة" على هذه القطعة النادرة والتي تعني الحياة باللغة العربية.