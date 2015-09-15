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مقتل اثنين من حرس الحدود العراقى قرب مخفر عنازة الحدودى مع السعودية

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مقتل اثنين من حرس الحدود العراقى قرب مخفر عنازة الحدودى مع السعودية مقتل اثنين من حرس الحدود العراقى قرب مخفر عنازة الحدودى مع السعودية
قتل اثنان من قوات حرس الحدود العراقى جنوبى الأنبار قرب مخفر حدودى مع ، اليوم الثلاثاء، نتيجة انفجار عبوة ناسفة.

وقال مصدر أمنى عراقى أن ضابطا بقيادة حرس الحدود وجنديا قتلا، وأصيب آخران بجراح نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو تنظيم "داعش" على جانب الطريق قرب مخفر عنازة الحدودى مع السعودية، مشيرا إلى أن قائد الفوج الأول لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الثانية العقيد صلاح إبراهيم هو من قتل.

وفى بغداد، اختطف مسلحون مجهولون اليوم مستشار محافظ الأنبار السابق عبد محمد فلاح العسافى بعد خروجه من مكتب إحدى القنوات العربية الفضائية بشارع أبو نواس وسط بغداد، وتمكن الخاطفون من الفرار، وأخذوا المستشار السياسى لمحافظ الأنبار السابق أحمد خلف الدليمى إلى جهة مجهولة.. ولم تعرف بعد الدوافع أو الجهة التى تقف وراء عملية الاختطاف.

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مصر 365

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