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الإذاعة الإسرائيلية:جلسة طارئة لشرطة تل أبيب لبحث الأوضاع بالمسجد الأقصى

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الإذاعة الإسرائيلية:جلسة طارئة لشرطة تل أبيب لبحث الأوضاع بالمسجد الأقصى الإذاعة الإسرائيلية:جلسة طارئة لشرطة تل أبيب لبحث الأوضاع بالمسجد الأقصى
عقدت شرطة الاحتلال الإسرائيلى جلسة طارئة برئاسة القائم بأعمال المفتش العام للشرطة الجنرال بنتسى ساو اليوم الثلاثاء، بمشاركة كبار ضباط الشرطة لتقييم الأوضاع فى المسجد الأقصى المبارك على خلفية تصاعد الأحداث فى باحة الحرم القدسى الشريف المستمرة لليوم الثالث على التوالى.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن أحداث باحة الأقصى أسفرت عن جرح 5 من أفراد الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم وإصابة حوالى 36 فلسطينيا وفق مصادر فلسطينية.

وأضافت الإذاعة العبرية أن ألسنة لهب تصاعدت من داخل المسجد الأقصى جراء المواجهات التى اندلعت بين قوات الشرطة والفلسطينيين، ووصلت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود مع عناصر المطافئ الذين تمكنوا من احتواء السنة اللهب ومنع انتشارها إلى المنازل السكنية.

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