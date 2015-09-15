أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 13 شخصا وإصابة 85 آخرين فى مدينة حلب شمال سوريا

Google+ Print
مقتل 13 شخصا وإصابة 85 آخرين فى مدينة حلب شمال سوريا مقتل 13 شخصا وإصابة 85 آخرين فى مدينة حلب شمال سوريا
لقى 13 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 85 آخرون بجروح جراء سقوط قذائف على عدة أحياء تحت سيطرة قوات النظام فى مدينة حلب شمال سوريا.

وقال التلفزيون السورى الرسمى، حسبما نقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الثلاثاء، أن القذائف سقطت فى أحياء حلب الجديدة والحمدانية ومشروع الـ1070 شقة، وصلاح الدين والأعظمية، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا واصابة 85 آخرين.

وتشهد مدينة حلب معارك مستمرة منذ صيف 2012 حتى الآن، وتتقاسم قوات النظام وفصائل المعارضة السيطرة على أحيائها.

ويستهدف مقاتلو المعارضة الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام بالقذائف، فيما تستهدف قوات النظام الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل أو الجهاديين بالبراميل المتفجرة التى حصدت آلاف القتلى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365