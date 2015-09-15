مقتل 13 شخصا وإصابة 85 آخرين فى مدينة حلب شمال سوريا

لقى 13 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 85 آخرون بجروح جراء سقوط قذائف على عدة أحياء تحت سيطرة قوات النظام فى مدينة حلب شمال سوريا.

وقال التلفزيون السورى الرسمى، حسبما نقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الثلاثاء، أن القذائف سقطت فى أحياء حلب الجديدة والحمدانية ومشروع الـ1070 شقة، وصلاح الدين والأعظمية، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا واصابة 85 آخرين.

وتشهد مدينة حلب معارك مستمرة منذ صيف 2012 حتى الآن، وتتقاسم قوات النظام وفصائل المعارضة السيطرة على أحيائها.

ويستهدف مقاتلو المعارضة الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام بالقذائف، فيما تستهدف قوات النظام الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل أو الجهاديين بالبراميل المتفجرة التى حصدت آلاف القتلى.