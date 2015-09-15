مفوضي الدولة تُوصي ببقاء الحاصلين على شهادات الأزهر بالعمل حتى 65 عام

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالإسماعيلية، برئاسة المُستشار الدكتور عادل أحمد فؤاد، نائب رئيس مجلس الدولة، توصيتٍ بأحقية ممن حصلوا على شهادات تعليم أزهرية بمراحل التعليم المختلفة، وعُينوا بالجهات الإدارية، بالإبقاء عليهم في عملهم حتى سن الـ65.

أضاف “فؤاد”، أن توصيت هيئة مفوضي الدولة، جاء بناءًا على عددٍ من الدعاوى المرفوعة في هذا الصدد، حيث أنه يشترط، ويحق لكل موظف، ثبُت التحاقه بالمعاهد الأزهرية قبل العاشر من يوليو سنه 1961، طِبقًا للقانون رقم 103 بنفس العام، المُتعلق بإعادة تنظيم الأزهر، تطبيق القانون الصادر عليه، وأن يستمر في عمله حتي الـ65.

واستند التقرير، إلى أن مقتضيات العدالة، تتطلب جعل سن التقاعد بالنسبة لعلماء الأزهر جميعًا 65 عامًا، بحسبان أن طالب الأزهر يلتحق بالمرحلة التعليمية في سن الـ12، أي أكبر من زميله في المرحلة ذاتها.

واختتم توصيت هيئة مفوضي الدولة، أن هذا الأمر، قد جاء إعمالًا لنصوص المواد “95- 99 “،من قانون إعادة تنظيم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر ، رقم 103 لسنة 1961 ، والمواد “45- 46-49″، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر والهيئات، التي يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنه 1975، والمواد 1و 2 و 4، من القانون رقم 19 لسنه 1973، بشأن تحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر، ومن في حكم ذلك ، وهو ما جاء بالدعوي رقم 2441 لسنة 18 .