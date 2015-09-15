مجلس علماء مصر يرسل ترشيحاته لوزارة الصحة والثقافة للرئاسة

أعلن مجلس علماء مصر، أنه أرسل لرئاسة الجمهورية أسماء مرشحين لديه لتولي حقائب وزارية علي رأسها وزارة وزارتي الصحة والثقافة.

وأضاف المجلس في بيان له، أن المجلس أرسل أسم الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هئية الإسعاف وهو عضو الهئية الإستشارية للمجلس، بالإضافة إلى الدكتور حسن السعدى عضو الهيئة الاستشارية العليا و مدير التعليم الدولى بجامعة إسكندرية وعضو المجلس الأعلى للثقافة سابقًا عضو اللجنة الدائمة للبحوث والدراسات التاريخية والإجتماعية والثقافية سابقا.

من جانبه قال أحمد عز الدين المتحدث الرسمي للمجلس، بأن الترشيحات الوزارية تأتى لتدعيم جهود الحكومة المصرية بكفاءات قادرة على التفكير خارج الصندوق وتطوير الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.