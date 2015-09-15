أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مجلس علماء مصر يرسل ترشيحاته لوزارة الصحة والثقافة للرئاسة

Google+ Print
مجلس علماء مصر يرسل ترشيحاته لوزارة الصحة والثقافة للرئاسة مجلس علماء مصر يرسل ترشيحاته لوزارة الصحة والثقافة للرئاسة

أرشيفيه

أعلن مجلس علماء ، أنه أرسل لرئاسة الجمهورية أسماء مرشحين لديه لتولي حقائب وزارية علي رأسها وزارة وزارتي الصحة والثقافة.

وأضاف المجلس في بيان له، أن المجلس أرسل أسم الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هئية الإسعاف وهو عضو الهئية الإستشارية للمجلس، بالإضافة إلى الدكتور حسن السعدى عضو الهيئة الاستشارية العليا و مدير التعليم الدولى بجامعة إسكندرية وعضو المجلس الأعلى للثقافة سابقًا عضو اللجنة الدائمة للبحوث والدراسات التاريخية والإجتماعية والثقافية سابقا.

من جانبه قال أحمد عز الدين المتحدث الرسمي للمجلس، بأن الترشيحات الوزارية تأتى لتدعيم جهود المصرية بكفاءات قادرة على التفكير خارج الصندوق وتطوير الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة