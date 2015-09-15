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تجمهر عمال مصنع للسيراميك أمام ديوان عام السويس للمطالبة بعدم غلق المنشأة

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تجمهر عمال مصنع للسيراميك أمام ديوان عام السويس للمطالبة بعدم غلق المنشأة تجمهر عمال مصنع للسيراميك أمام ديوان عام السويس للمطالبة بعدم غلق المنشأة
تجمهر العشرات من عمال أحد مصانع السيراميك بالسخنة، منذ قليل أمام ديوان عام المحافظة بعد وقفتهم أمام القوى العاملة صباح اليوم مطالبين بمقابلة المحافظ لإيجاد حل فى أزمتهم، وعودة العمل إلى المصنع وعدم غلقه.

هذا وقام وفد من المحتجين بالدخول الديوان العام لمقابلة المحافظ أو ما ينوب عنه لعرض مشكلتهم ومحاولة احتواء الموقف وعدم تشريد 750 عاملا بعد قرار إدارة المصنع بتعليق العمل نتيجة لوقف توريد الغاز الطبيعى المستخدم فى التشغيل وتأخر رواتبهم، ومد فترة إيقاف العمل لمدة شهر حتى نهاية أكتوبر.

قام العمال من قبل بالتوجه إلى قسم شرطة عتاقة وتحرير محضر رقم 1568 إدارى ضد إدارة الشركة متهمينهم بمحاولة فصل وتشريد 750 عاملا قوة الشركة، وذلك بسبب عدم وصول الغاز للمصنع للعمل بسبب مديونية الشركة الكبيرة لدى شركة الغاز.

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