محافظ أسوان: مجلس الوزراء يوافق على تحويل مقدمات حجز إسكان الشباب إلى "الاجتماعى"

صرح اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، بأن مجلس الوزراء وافق على تحويل ملفات ومقدمات الحجز الخاصة بالحاجزين للوحدات السكنية والمدرجين على قوائم الانتظار من إسكان الشباب خلال عامى 2008 و2009 بإجمالى 1302 متقدم، إلى مشروع الإسكان الاجتماعى، من المسددين لمقدم الحجز بواقع 5 آلاف جنيه بجانب 120 جنيها رسوم استعلام لبنك الإسكان والتعمير.

وأشار محافظ أسوان، فى بيانٍ له، إلى شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بأحياء المدينة القديمة، أصبحت غير قادرة على استيعاب المزيد من مشروعات الإسكان، وخاصة بعد قيام وزارة الإسكان، بالتعاون مع المحافظة فى إنشاء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية ضمن المشروع القومى لإسكان الشباب بمدينة أسوان، تم تسليمها وتوزيعها للمواطنين من خلال 5 مراحل.

وأضاف اللواء يسرى، بأنه جارى فى نفس الوقت إنهاء أعمال إنشاء 430 وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان الشباب بمدينتى دراو وكوم أمبو منها 286 وحدة سكنية بمنطقة الطويسة بدراو و144 وحدة بكوم أمبو، فيما يصل عدد المتقدمين لحجز الوحدات السكنية بالمدينتين إلى 1533 متقدما خلال الفترة من 2008 وحتى 2011.

ولفت المحافظ، إلى أنه بالتوازى تم إنشاء 1086 بيتا ريفيا منها 494 بيتا ريفيا بمدينة دراو و300 بمدينة كلابشة و100 بمدينة البصيلية و100 أخرى بمدينة أبو سمبل السياحية و92 بيتا ريفيا بالعقيبة بمدينة ادفو.

وأوضح المحافظ بأن شقق إسكان الأوقاف والذى تقدم له 26 ألفا و303 مواطنين خلال الفترة من عام 2008 وحتى 2011 سيتم توزيعها بمجرد الانتهاء من أعمال البنية الأساسية الخاصة بشبكات وخطوط الصرف الصحى ومياه الشرب فى حين تم الانتهاء من التوصيلات الكهربائية لـ205 عمارات بإجمالى 4920 وحدة سكنية بنظام الإيجار منها 2760 وحدة ضمن المرحلة الأولى للمشروع بحى الصداقة و2160 وحدة بالمرحلة الثانية أيضاً بالصداقة، مشيراً إلى أن جهاز تعمير جنوب الصعيد يقوم حالياً بإنشاء المرحلة الأولى ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بواقع 1632 وحدة سكنية بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان فيما تقوم المحافظة بإنشاء المرحلة الثانية بنفس المشروع بمنطقة الصداقة بإجمالى 1200 وحدة سكنية وبالتوازى يجرى أنشاء 264 وحدة بمدينة دراو و1008 وحدات بقرية فطيرة بكوم أمبو و504 وحدات بنصر النوبة و368 وحدة بحاجر أبو خليفة بادفو وذلك ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

وتابع أن مشروع الإسكان المميز بمنطقة حى العقاد تم إنشاء وتخصيص 1244 وحدة سكنية منه على 6 مراحل وجار استكمال إجراءات التخصيص لـ200 حاجز ضمن المرحلة السابعة، وبالتوازى جار تركيب الشبكات الداخلية لمياه الشرب والصرف الصحى وجار أيضاً تخصيص قطعة أرض من قبل المحافظة لإنشاء محطة كهرباء لخدمة المشروع.