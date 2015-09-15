إحالة دعوى تطالب بإلغاء مؤتمر نقابة المحامين ببورسعيد لـ"المفوضين"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية إبراهيم سيد، إحالة الدعوى المقامة من محمد عبد العزيز المحامى، ونبيل صلاح سلامة وعبد العال السعودى وهانى دريدير، والتى تطالب بوقف تنفيذ انعقاد مؤتمر النقابة العامة للمحامين بمدينة بور سعيد اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى للرأى بها.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 76198 لسنة 69 قضائية سامح عاشور بصفته نقيب المحامين، حيث إن المدعى عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين نما لعلمه قرار نقيب المحامين بعقد مؤتمر عام للمحامين بمدينة بور سعيد اليوم الثلاثاء وعلى مدار ثلاثة أيام من خلال جريدة اليوم السابع والموقع الإلكترونى لنقابة المحامين وذلك دون مبرر أو مسوغ أو حالة تقضى بالانعقاد غير أنه من قبيل الدعاية الانتخابية لنقيب المحامين استعدادا لانتخابات النقابة المقبلة والمقرر إجراؤها فى الفترة من 20 سبتمبر الى 19 من نوفمبر من عام 2015.

وقالت الدعوى، إن انعقاد هذا المؤتمر لا يعود بالإيجاب على أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بل يعد انعقاد هذا المؤتمر إهدارا للمال العام وإنفاقا فى غير محله، حيث إن نقيب المحامين لم يعلن للجمعية العامة للمحامين عن حقيقة تكلفة هذا المؤتمر والعائد منعا وبذلك ينعدم مبدأ الشفافية فى الإدارة.