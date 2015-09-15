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ضبط عاطلين لاتهامهما بالبلطجة وبحوزتهما كمية من الحشيش فى طوخ

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ضبط عاطلين لاتهامهما بالبلطجة وبحوزتهما كمية من الحشيش فى طوخ ضبط عاطلين لاتهامهما بالبلطجة وبحوزتهما كمية من الحشيش فى طوخ
تمكنت مباحث مركز شرطة طوخ، برئاسة الرائد محمد سعيد من القبض على "عاطلين" لاتهامهما بالبلطجة، وفرض السيطرة وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وسلاح نارى "طبنجة".

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد محمد سعيد رئيس مباحث مباحث مركز طوخ، مفادها قيام كل من "إسلام م" 19 سنة عاطل و"إسلام ع " 19 سنة عاطل المطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 18455 إدارى مركز طوخ لسنة 2015 – بلطجة باتخاذ محل سكنهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، وحملوا وحازوا سلاحا ناريًا بقصد الدفاع عن تجارتهم الآثمة وفرض سطوتهم ونفوذهم الإجرامى على منطقة سكنهم.

تم استئذان النيابة العامة لضبطهما وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما وبحوزتهما سلاح نارى طبنجة معدلة عيار 9 مم وطلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 55 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة" وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بصحتها.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمر محمد عبد المؤمن وكيل أول نيابة مركز شرطة طوخ بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق، برئاسة سيد الشنوفى مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية

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