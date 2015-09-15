أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دعوى تطالب باستثناء "الجبهة المصرية" لتقديم أوراقها بعد غلق باب الترشح

Google+ Print
دعوى تطالب باستثناء "الجبهة المصرية" لتقديم أوراقها بعد غلق باب الترشح دعوى تطالب باستثناء "الجبهة المصرية" لتقديم أوراقها بعد غلق باب الترشح
أقام ناجى عبد الفتاح إبراهيم الشهابى، بصفته رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية ونبيل عزمى واصف، وأشرف عبده محمد صالح وأحمد عبد الراضى ومحمد مأمون عبد التواب ودينا إبراهيم المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها باستثناء ائتلاف الجبهة المصرية لتقديم أوراق قائمة الشرقية لللجنة العليا للانتخابات، وإعطائهم مهلة مناسبة لاستخراج أوراق الترشح بعد سرقتها.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 77749 لسنة 69 قضائية رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، وذكرت الدعوى أن أوراق الترشح الخاصة بقائمة الشرقية للجبهة المصرية والتى تضم أحزاب الجيل الديمقراطى والحركة الوطنية المصرية والغد وتيار الاستقلال تمت سرقتها على الطريق الدائرى بالتجمع الأول أثناء الذهاب لتقديمها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأن الواقعة تعد من حالات القاهرة وخارجة عن إرادة المرشحين وممثلى القائمة وقد منعوا من فرصة الترشح بفعل خارج عن إرادتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365