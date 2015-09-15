إصابة عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام الأقصى

أصيب عشرات الفلسطينيين بجراح ورضوض، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى النار، وقنابل الصوت، وتعرضهم للضرب خلال اقتحام القوات للمسجد الأقصى، وذلك لليوم الثالث على التوالى، كما قامت قوات الاحتلال بتحطيم بواباته التاريخية، وبعض نوافذه. .فيما حاصرت العشرات فى المسجد القبلى.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق شديدة إثر تعرضهم للغاز.

وصرح رئيس قسم الإسعاف فى جمعية الهلال الأحمر الدكتور أمين أبوغزالة بأن 36 فلسطينيا أصيبوا بجروح ورضوض وحالات اختناق، خلال المواجهات التى اندلعت خارج المسجد الأقصى، وأن من بين الإصابات 3 بالرأس وإصابة باليد، وقدمت لجميع المصابين العلاجات الميدانية والعلاج بالعيادات القريبة.

>وقد اندلعت مواجهات عنيفة فى شارع "الواد" أسفرت عن إصابة 10 فلسطينيين بالرصاص المطاطى، فيما شرع أصحاب المحال التجارية بإغلاقها.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد حطمت بوابات "الجامع القبلى " التاريخية، خلال اقتحام همجى شنته على المسجد الأقصى من باب المغاربة، تخللها الاعتداء على المعتكفين، وإطلاق وابل من القنابل الصوتية الحارقة والغازية، والمسيلة للدموع وأعيرة مطاطية.

وقامت قوات الاحتلال بإفراغ المسجد من المصلين والعاملين، تمهيدا لاقتحامات جديدة للمستوطنين اليهود للمسجد الأقصى، الذى شرعت فى إغلاقه أمام المصلين.

وتجمهر المواطنون أمام البوابات الرئيسية، فى محاولة للضغط على الاحتلال وكسر الحصار وفتح المسجد أمام المصلين، وإغلاقه فى وجه المستوطنين اليهود الذين يستعدون لاقتحامات جديدة.

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