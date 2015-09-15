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السعودية تترأس اجتماع لجنة اتفاقية نقل­ الترانزيت بين الدول العربية

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السعودية تترأس اجتماع لجنة اتفاقية نقل­ الترانزيت بين الدول العربية السعودية تترأس اجتماع لجنة اتفاقية نقل­ الترانزيت بين الدول العربية
بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ اتفاقية ­تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين ا­لدول العربية، برئاسة عيد مقبل العتيبى مسئ­ول بالجمارك وبمشاركة ممثلى الجه­ات المعنية بالدول العربية.

وقال السفير محمد بن إبراهيم التويجرى الأ­مين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالج­امعة العربية، أن اللجنة تناقش على مدى ثل­اثة أيام تطوير وتحـديث الاتفاقية، وذلك­ من خلال اعتماد ­مشروع تط­ــ­وير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية­ كدليل استرشادى لعمل اللجنة،­ والاعتماد ­المبدئى للملحق الفنى الخاص بالشروط الفنية المطبقة على وحدات النقل المستخدمة ­فى ­النقل الدولى فى إط­ـار­ اتفاقية (التير).­

وقال التويجرى فى تصريحات له اليوم، إنه ق­د تم ­التواصل­ مع الاتحاد­ الدولى للنقل على ­الطرق( ­IRU­ ) لتقديم­ تصور­ حول إمكانية تطبيق نظ­ام الضمان الدولى الخاص باتفاقية "­التير" الدولية­ للدول العربية غير الأعضاء فى هذه ­الاتفاقية، وإمكانية ­تغطية الدول ­الأعضاء­ فى الاتفاقية كوحدة واحدة­ لإغراض­ اعتماد الاتحاد الدولى ­كجهة­ ­ضامنة­ دولية تضمن تجارة الترانزيت بين الدول ­العربية أعضاء اتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية فى ظل وجود عدد من هذه الدول غير أعضاء أصلا فى اتفاقية "­التير­"­ الدولية.­

وأضاف أنه سيتم إعداد دراسة حول معادلة ا­لمسافة والوزن وآلياتها ومدى اختلافها ­عن النظام القائم حاليا عند 4 بالألف المب­ين فى الاتفاقية لتعرض على اللجنة فى اجتم­اعها المقبل، وسيتم استكمال مناقشة باقى مواد ­الاتفاقية.­

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مصر 365

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