السعودية تترأس اجتماع لجنة اتفاقية نقل­ الترانزيت بين الدول العربية

وقال السفير محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، أن اللجنة تناقش على مدى ثلاثة أيام تطوير وتحـديث الاتفاقية، وذلك من خلال اعتماد مشروع تطــوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية كدليل استرشادى لعمل اللجنة، والاعتماد المبدئى للملحق الفنى الخاص بالشروط الفنية المطبقة على وحدات النقل المستخدمة فى النقل الدولى فى إطـار اتفاقية (التير).
وقال التويجرى فى تصريحات له اليوم، إنه قد تم التواصل مع الاتحاد الدولى للنقل على الطرق( IRU ) لتقديم تصور حول إمكانية تطبيق نظام الضمان الدولى الخاص باتفاقية "التير" الدولية للدول العربية غير الأعضاء فى هذه الاتفاقية، وإمكانية تغطية الدول الأعضاء فى الاتفاقية كوحدة واحدة لإغراض اعتماد الاتحاد الدولى كجهة ضامنة دولية تضمن تجارة الترانزيت بين الدول العربية أعضاء اتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية فى ظل وجود عدد من هذه الدول غير أعضاء أصلا فى اتفاقية "التير" الدولية.
وأضاف أنه سيتم إعداد دراسة حول معادلة المسافة والوزن وآلياتها ومدى اختلافها عن النظام القائم حاليا عند 4 بالألف المبين فى الاتفاقية لتعرض على اللجنة فى اجتماعها المقبل، وسيتم استكمال مناقشة باقى مواد الاتفاقية.