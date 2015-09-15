برنامج الغذاء العالمى: وقف المساعدات لنحو 360 ألف لاجئ سورى لنقص التمويل

جنيف /أ ش أ/



>أعلن برنامج الغذاء العالمي، اليوم /الثلاثاء/، وقف مساعداته الغذائية التى يقدمها إلى حوالى 360 ألف لاجئ سورى فى البلدان المجاورة لسوريا بسب نقص التمويل، وحاجته إلى 333 مليون دولار بشكل فورى لمواصلة تقديم طوق النجاة للسوريين المتضررين من النزاع حتى نهاية العام.

>وقالت المتحدثة باسم البرنامج، بيتينا لوتشر - فى مؤتمر صحفى بجنيف - إن البرنامج اضطر إلى خفض المساعدات إلى النصف المقدمة إلى ما يقرب من 1.3 مليون لاجئ سورى معرضين للخطر فى المنطقة مع تخفيض قيمة القسائم الغذائية سابقة الدفع لمعظم اللاجئين حيث أصبح اللاجئ الآن يحصل فقط على حوالى 50 سنتا يوميا.

>وأكدت المنظمة الدولية - فى بيان اليوم - أن السوريين أصبحوا فى حالة يأس كبير بسبب ما يواجهونه وأن الكثيرين منهم يفكرون العودة إلى سوريا أو ترك البلدان المضيفة لهم.

>وذكرت المنظمة أن قيمة القسائم الغذائية التى يقدمها إلى اللاجئين خارج المخيمات فى الأردن تم تخفيضها بنسبة 50 % حيث يقدم حاليا 14 دولارا فقط شهريا للفرد الواحد.

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