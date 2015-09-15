مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة تستقبل حالة نادرة لطفلتين ملتصقتين

استقبلت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة حالة نادرة لتوأم ملتصق للطفلتين ملك ومنى محمد عبد المجيد من قرية الروبيعة التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وهما ملتصقتان من الصدر والبطن .

وأكد الدكتور أحمد الرفاعى مدير المستشفى فى تصريحات صحفية، أن حالة الطفلتين مستقرة ويجرى عمل تحاليل دقيقة وأشعات مختلفة لعمل تقرير نهائى بحالة الطفلتين والوصول إلى الأجزاء المشتركة بينهما لدراسة مدى إمكانية فصل الطفلتين من خلال فريق طبى متخصص يضم مختلف التخصصات، وهى حالة توأم ملتصق من البطن والصدر، ويبلغ وزن كل طفلة 1 كيلو و900 جرام، وهما حاليا تحت الملاحظة، حيث وضعت الأم أطفالها داخل مستشفى منية النصر، ونظرا لاحتياج حالتهما إلى ظروف خاصة تم نقلهما إلى مستشفى الأطفال بالجامعة.

يذكر أن والد الطفلتين يعمل مسعفا بمديرية الصحة بالدقهلية.