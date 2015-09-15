حوار في الجول – عمرو وردة يتحدث عن الحلم بعد 3 مباريات في اليونان.. الدرس البرتغالي وزيدان

لم يتوقع عمرو وردة صانع ألعاب منتخب مصر الأوليمبي بداية مثل التي حققها مع فريقه بانيتوليكوس في الدوري اليوناني. تقف الجماهير لتصفق له أثناء استبداله بعد 3 مباريات.

وردة المنضم من الأهلي واصل الأداء الجيد مع فريقه الجديد، ففي الجولة الأولى شارك أساسيا ونجح في الحصول على ركلة جزاء ولكن فريقه خسر أمام باناثنيكوس 2-1.

في الجولة الثانية نجح وردة في افتتاح سجلة التهديفي، فسجل هدفا أمام أستيراس تريبوليس. في لقاء انتهى 2-0.

وتوج وردة بجائزة أفضل لاعب في فريقه في الجولة الثانية، وحصل على الجائزة في حفل أقيم في النادي اليوناني بتصويت الجماهير ونُشر على الموقع الرسمي للنادي.

استمر الشاب المصري وأسهم في هدف فوز فريقه على بانثراكيكوس، مع أداء جيد زينه بأكثر من فاصل مهاري. لتقف الجماهير لتحييه عند استبداله.

عن التألق في اليونان وأهدافه في المستقبل، يتحدث عمرو وردة لـFilGoal.com.

وكل ما يلي على لسان وردة ..

"الكرة في أوروبا مختلفة تماما، ولكن وقوف الجهاز الفني وزملائي بجانبي سهل علي الأمور. فكل شيء هنا جديد تماما بالنسبة لي، حتى التدريبات مختلفة".

"نتدرب على فترتين يوميا. مدة كل مران من ساعتين إلى 3 ساعات، ساعة منهم تكون للكرة، وتوجد فترة مخصصة لتقوية العضلات".

"مدربنا ليونيل بونتس وجهازه من البرتغال، وكانوا يعملون مع باولو بينتو المدير الفني لمنتخب البرتغال. لذلك استفاد كثيرا من العمل مع هذا الرجل وفكره".

"أكثر ما أسعدني عندما تحدث الإعلام عني بشكل جيد، وقالوا أن عددا من الأندية الكبيرة بدأت تتابعني. وطبعا لا أنسى تعامل الجماهير الرائع معي. خاصة بعدما سجلت أول أهدافي واختاروني لاعب الجولة. كم كان رائعا هذا الإحساس".

"الآن وبعد 3 جولات من الدوري اليوناني، بات كل تفكيري منصب على الاستمرار في أوروبا وعدم العودة إلى مصر".

"لم أضع رقما يتعلق بعدد الأهداف أرغب في الوصول إليه. أؤمن بأن الله يكتب لي كل خير".

"المدرب اجتمع بي بعد تسجيل أول أهدافي مع الفريق، وقال لي يجب أن تعرف أنك اللاعب الذي كنت أبحث عنه واحتاجه في فريقي. وطلب مني أن استمر في نفس المستوى. وقال لي لو حافظت على ذلك فأضمن تواجد مع فريق كبير قريبا جدا".

"يقولون أنني لاعب مهاري، هذا طبيعي لأنني أحب زين الدين زيدان وأضعه مثلا أعلى لي. وفي الأهلي كنت دائما أتعلم من محمد أبو تريكة وحسام غالي".