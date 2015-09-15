رئيس وزراء ماليزيا يدعو السيسى لحضور فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى

وجه رئس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى فعاليات الدورة الحادية عشر للمنتدى الاقتصادى الإسلامى العالمى، الذى تستضيفه العاصمة الماليزية كوالمبور خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك فى رسالة خطية بعث بها رئيس الوزراء الماليزى للرئيس السيسى والتى تسلمها منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال استقباله اليوم الثلاثاء تون موسى هيتام رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى (إحدى المنظمات الحكومية الماليزية).

وذكر منير فخرى عبد النور فى بيان نقلته وزارة الصناعة والتجارة اليوم، أن الرسالة تتضمن رغبة الحكومة الماليزية فى مشاركة السيد الرئيس فى هذا المحفل الاقتصادى الهام والذى سيعقد تحت شعار "بناء القدرات الطريق لتحقيق معدلات نمو عادلة"، حيث يركز المنتدى على أهمية بحث المتغيرات العالمية المتلاحقة وأثرها على مستقبل الاقتصاد العالمى بصفة عامة ومستقبل اقتصادات الدول الإسلامية بصفة خاصة.

وأشار البيان إلى رغبة الجانب الماليزى فى مشاركة عدد من رجال القطاع الخاص المصرى فى فعاليات هذا المنتدى، خاصة وأنه سيناقش سبل وآليات الترويج للمشاركة بين القطاعين العام والخاص فى الدول الإسلامية.

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