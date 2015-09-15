أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس وزراء ماليزيا يدعو السيسى لحضور فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى

Google+ Print
رئيس وزراء ماليزيا يدعو السيسى لحضور فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى رئيس وزراء ماليزيا يدعو السيسى لحضور فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى
وجه رئس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى فعاليات الدورة الحادية عشر للمنتدى الاقتصادى الإسلامى العالمى، الذى تستضيفه العاصمة الماليزية كوالمبور خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك فى رسالة خطية بعث بها رئيس الوزراء الماليزى للرئيس السيسى والتى تسلمها منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال استقباله اليوم الثلاثاء تون موسى هيتام رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى (إحدى المنظمات الحكومية الماليزية).

وذكر منير فخرى عبد النور فى بيان نقلته وزارة الصناعة والتجارة اليوم، أن الرسالة تتضمن رغبة الماليزية فى مشاركة السيد الرئيس فى هذا المحفل الاقتصادى الهام والذى سيعقد تحت شعار "بناء القدرات الطريق لتحقيق معدلات نمو عادلة"، حيث يركز المنتدى على أهمية بحث المتغيرات العالمية المتلاحقة وأثرها على مستقبل الاقتصاد العالمى بصفة عامة ومستقبل اقتصادات الدول الإسلامية بصفة خاصة.

وأشار البيان إلى رغبة الجانب الماليزى فى مشاركة عدد من رجال القطاع الخاص المصرى فى فعاليات هذا المنتدى، خاصة وأنه سيناقش سبل وآليات الترويج للمشاركة بين القطاعين العام والخاص فى الدول الإسلامية.


>- لماذا يغيب رجال الأعمال الكبار عن جولات السيسى الخارجية والداخلية؟.. قضايا الفساد وصندوق "تحيا مصر" والخوف من الرئيس أهم الأسباب.. السيسى لا يعادى رجال الأعمال ولكنه يرفض فساد بعضهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة