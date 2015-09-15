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مصادر دبلوماسية: وزراء الخارجية العرب قرروا تعليق التعاون العربى التركى

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مصادر دبلوماسية: وزراء الخارجية العرب قرروا تعليق التعاون العربى التركى مصادر دبلوماسية: وزراء الخارجية العرب قرروا تعليق التعاون العربى التركى
كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، عن أن وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع تعليق التعاون العربى التركى.

وأوضحت المصادر لليوم السابع أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى قرر فى ختام دورته الرابعة والأربعين بعد المائة، برئاسة الإمارات، أول أمس الأحد بمقر الجامعة، "حذف" قرار خاص بالتعاون العربى التركى- كان مدرج ضمن القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزارى- وذلك لعدم ورود جديد فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن الحديث عن استضافة للمنتدى العربى التركى السادس ظل لثلاث سنوات ماضية دون جدوى.

وأشارت المصادر إلى أن دولة خليجية كبيرة هى من طلبت رفع هذا القرار من قائمة القرارات المنبثقة عن اجتماع وزراء الخارجبة العرب فى دورته الجديدة، مؤكدا أن هذا الطلب الخليجى حاز على موافقة كل الدول الخليجية والعربية بالإجماع.
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